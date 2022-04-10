В «Лучше звоните Солу» официально появятся Уолтер Уайт и Джесси Пинкман из «Во все тяжкие»

Создатели «Лучше звоните Солу» подтвердили, что в последнем сезоне сериала появятся Уолтер Уайт и Джесси Пинкман, главные герои «Во все тяжкие». К своим ролям вернутся, соответственно, Брайан Крэнстон и Аарон Пол.
Во время панельной дискуссии PaleyFest соавтор «Лучше звоните Солу» Питер Гулд сообщил, что зрители ещё много для себя откроют в последнем сезоне. В это же время Боб Оденкёрк, исполнитель роли Сола Гудмана, начал дразнить слушателей новой информацией, но его прервали.
Информацию о том, сколько времени уделят Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману в «Лучше звоните Солу», пока не раскрывают. Ранее Гулд сообщил, что пересечение сериалов станет удивлением для зрителей.
«Лучше звоните Солу» стал приквелом сериала «Во все тяжкие» и рассказывает о становлении адвоката Сола Гудмана. Первая часть последнего сезона из 7 серий стартует 18 апреля, а вторая из 6 эпизодов — в июле.
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