Семью «Форсажа 10»‎ пополнит Бри Ларсон, звезда «Комнаты» и фильмов Marvel

Вин Дизель сообщил в социальных сетях, что к актёрскому составу 10-го «Форсажа» присоединилась Бри Ларсон, известная по «Комнате» и «Капитану Марвел».
Персонаж Ларсон не раскрывается, но Дизель рассказал, что он будет удивительным для мифологии фильмов. Ранее актриса заявила, что стала большой поклонницей «Форсажа» и согласилась бы на любую роль во франшизе.
К актёрскому составу 10-го «Форсажа» недавно присоединился Джейсон Момоа из «Аквамена». Он сыграет неназванного злодея с «непонятным» характером. Кроме него, в фильме появится Даниэла Мелшиор из «Отряда самоубийц».
В «Форсаж 10» вернутся основные актёры франшизы, среди которых Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и Лудакрис. Фильм разделят на две части, первая из которых должна выйти 17 мая 2023 года.
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