Square Enix внезапно анонсировала Kingdom Hearts 4. Этого никто не ждал

Сегодня Square Enix проводила специальное мероприятие к 20-летию Kingdom Hearts, где неожиданно подтвердила разработку четвёртой части. После успеха третьей части это, конечно, было неизбежно, однако подобный анонс всё равно удивляет.

Издатель даже подготовил трейлер продолжения (он начинается на 4:05). Действие сиквела развернётся в мире-мегаполисе Quadratum, который впервые показали в Kingdom Hearts 3. Главным героем вновь станет Сора, а среди союзников опять появятся Гуфи и другие герои Disney. Другие подробностей нет.

Трейлер Kingdom Hearts 4

Многие отмечают, что вообще-то тизер четвёртой части появился ещё в третьей части. Там можно увидеть трейлер Verum Rex — это была отсылка на Final Fantasy versus XIII. Однако, как теперь оказалось, это ещё и был тизер Kingdom Hearts 4.

Скриншоты Kingdom Hearts 4

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Kingdom Hearts — это кроссовер вселенных Square Enix и Disney. Рядом с героями Final Fantasy тут обитают представители ушастого королевства: от Микки Мауса и Плуто до игрушек из «Истории игрушек» и Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Серия славится своим запутанным сюжетом.