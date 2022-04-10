Видео: боссов Elden Ring побеждают прыжком на задницу

Блогер под ником Distortion2 решил пройти Elden Ring необычным способом. Он нашёл навык Ground Slam и с помощью него победил всех важных боссов, прыгая задницей на землю.

Во время приземления возле врага создаётся ударная волна, которая наносит урон. При этом способность может прижать некоторых боссов к земле.

Блогер отметил, что в начале побеждать боссов с помощью прыжка на землю было не сложно, но ближе к финалу забег стал тяжелее. Более сильные и финальные противники оказались не такими восприимчивыми к Ground Slam.

Ранее Distortion2 пробежал Elden Ring менее чем за 19 минут с использованием глитчей. Недавно блогер установил новый рекорд, пройдя экшен за 12 минут и 13 секунд.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен уже продался тиражом 12 млн копий. Из опроса выяснилось, что большинство купило игру из-за открытого мира.

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