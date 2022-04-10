Слух: у Warzone всё так плохо, что анонс Modern Warfare 2 будет на 4 месяца раньше

После выпуска Call of Duty: Warzone в Activision сменилась тактика продвижения новых частей шутера. Обычно их анонсировали весной, однако Black Ops: Cold War и Vanguard представили в августе — за пару месяцев до релиза.
Издатель это объяснял желанием как дать больше внимания вышедшей части, для которой всё ещё выходит контент, так и сокращением окна для рекламы — двух месяцев хватало, чтобы продвигать новые части, ведь многие уже были «на крючке» благодаря бесплатной королевской битве.
Однако прошлогодняя Call of Duty: Vanguard наделала дел: шутер провалился, издатель даже признал это, а у Warzone из-за слияния контента и смены карты началась масса своих проблем. В итоге, похоже, Activision решила побыстрее сменить внимание публики.
Издатель уже официально подтвердил, что в этом году Infinity Ward выпустит Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2, а теперь и время анонса с демонстрацией решили перенести. По данным инсайдера Ralph, первый тизер шутера появится 30 апреля, а полноценная презентация пройдёт в мае. Важно отметить, что блогер имеет спорную репутацию.
Выход Modern Warfare 2 ожидается в октябре-ноябре. По данным СМИ, игру будут поддерживать целых два года, поскольку в 2023 году не будет новой большой Call of Duty. Команде Black Ops из Treyarch после провала Vanguard выделили дополнительный год.
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