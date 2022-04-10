SEGA видит перспективу в NFT и облачных технологиях в гейминге

Представители SEGA в интервью японскому подразделению компании сообщили, что считают NFT и облачные технологии естественным расширением видеоигр. Эти возможности позволяют выйти за рамки традиционных электронных развлечений.

SEGA рассказала о развитии инициативы «Суперигра», в которую могут попасть только крупнобюджетные проекты для разных платформ. В рамках пятилетнего плана компания хочет создавать игры с использованием всех современных технологий.

Такие проекты будут отличаться интерактивностью, которая позволит взаимодействовать и геймерам, и любителям смотреть игры. Компания будет развивать онлайн-функции и возможности сообщества.

В SEGA также считают, что игры развиваются благодаря слиянию с другими технологиями и культурами. Среди них выделили социальные сети, просмотр игр, а также NFT и облако.

Это естественное развитие игр, которые будут расширяться и охватывать новые области, такие как облако и NFT. Мы также разрабатываем «Суперигру» с учётом связи разных игр.

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