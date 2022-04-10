Авторы Cyberpunk 2077 всё ещё доделывают игру

Квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско сообщил на новом стриме, что разработчики не забросили экшен. После выхода патча 1.5 и версии для PS5 и Xbox Series авторы продолжают искать ошибки и исправлять их.

Команда понимает, что работы над Cyberpunk 2077 ещё предстоит много, а Саско ежедневно проверяет и совершенствует квесты.

Мы всё ещё совершенствуем игру, потому что знаем, что предстоит много работы. Мы рады реакции на патч 1.5, и это даёт нам стимул работать для вас. Я ежедневно просматриваю квесты и разговариваю с людьми о разных вещах.

Саско также намекнул на скорый выход дополнения для Cyberpunk 2077, над которым активно работают.

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Скандальный запуск Cyberpunk 2077 состоялся в конце 2020 года. Пользователи раскритиковали экшен за баги, плохую оптимизацию и отсутствие обещанных механик. Игру даже на время сняли с продаж в PlayStation Store.

В феврале 2022 года разработчики выпустили патч 1.5, который исправил много ошибок, и версию для консолей PS5 и Xbox Series. Многие считают, что именно так должна была выглядеть Cyberpunk 2077 в момент выхода.

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