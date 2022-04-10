В трейлере Kingdom Hearts 4 нашли намёк на «Звёздные войны»

Square Enix на событии в честь 20-летия Kingdom Hearts неожиданно анонсировала четвёртую часть и показала трейлер игры. Фанаты успели разобрать видео по кусочкам и обнаружить в нём намёк на «Звёздные войны».
В трейлере Kingdom Hearts 4 показывают неизвестный лес, в котором пользователь «Твиттера» xenosaga7 нашёл отсылку к «Звёздным войнам». В одном из кадров заметна металлическая деталь, похажая на ноги имперской машины AT-ST.
Фото: xenosaga7/Square Enix
Если деталь действительно из «Звёздных войн», то лесом может оказаться планета Эндор из «Возвращения джедая».
События Kingdom Hearts 4 будут происходить в мире-мегаполисе Quadratum, а протагонистом снова станет Сора. Среди союзников главного героя появятся Гуфи и другие герои Disney, которая владеет и «Звёздными войнами».
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