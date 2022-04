LEGO Star Wars: The Skywalker Saga сместила Elden Ring с первой строчки чартов Steam

На сайте SteamDB появились данные по продажам игр и устройств в магазине Steam за прошедшую неделю. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga после релиза сместила с первой позиции Elden Ring, которая удерживала лидерство шесть недель.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая вышла 5 апреля, заняла в топ-10 сразу четыре позиции. Среди них оказались разные издания экшена и предзаказы. Благодаря скидкам в 50% в чарт попали Sea of Thieves и Horizon Zero Dawn.

Вылетели из списка новинки прошлой недели, среди которых Midnight Ghost Hunt, The Planet Crafter и Death Stranding Director's Cut. Также в топе по продажам в Steam не удержались Ghostwire: Tokyo и Disco Elysium — The Final Cut.

Чарт Steam c 4 по 10 апреля

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Steam Deck Elden Ring LEGO Star Wars: The Skywalker Saga LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition Предзаказ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Предзаказ Valve Index VR Kit Sea of Thieves Dread Hunger Horizon Zero Dawn Complete Edition

