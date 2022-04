Виртуальной фотографией года признали невероятный скриншот из Red Dead Redemption 2

Организаторы Лондонского фестиваля видеоигр подвели итоги конкурса скриншотов. Работы участников выставляли на Трафальгарской площади. Организаторы отметили, что скриншоты привлекали внимание в том числе и обычных прохожих.

Выставка скриншотов видеоигр на Трафальгарской площади

Лучшей работой признали «фотографию» Джо Мензиса. Он запечатлил Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 на фоне пустыни. За победу автору вручили ноутбук Razer Blade стоимостью £ 4 тыс или около 441 тыс. рублей.

Red Dead Redemption 2

Помимо Red Dead Redemption 2 в финале участвовали работы из Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, Horizon Forbidden West и Ghostwire Tokyo. Насладиться скриншотами можно на этой страничке.

The Last of Us: Part 2

Ghostwire: Tokyo

Cyberpunk 2077

Horizon Forbidden West

