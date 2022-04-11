Хронометраж каждой серии 4-го сезона «Очень странных дел» превысит 60 минут

В интервью Deadline шоураннеры «Очень странных дел» братья Дафферы рассказали о масштабности четвёртого сезона сериала. По их словам, продолжительность каждого эпизода составит не меньше часа. Именно поэтому на производство ушло столько времени — четвёртый сезон выйдёт спустя 3 года после выхода третьего.
В этом сезоне серии получились очень длинными. Они почти вдвое дольше, чем в любом другом сезоне, а ведь там встречались эпизоды по 35 минут. Так что это одна из причин, по которой производство заняло так много времени. В четвёртом сезоне, безусловно, будет чувствоваться эпичность происходящего.
Дафферы отметили, что в 4-ом сезоне история будет развиваться в разных местах, так как некоторые герои уехали в Калифорнию, тогда как другие остались в Хоукинсе. В этом плане шоураннеры сравнивают продолжение с «Игрой престолов», в которой события также происходили в совершенно разных местах.
Сюжет четвёртого сезона расскажет о событиях спустя полгода после окончания третьего. Герои повзрослели, и у них появились новые проблемы. Решать их предстоит всем вместе. У создателей в планах также есть выпуск пятого, финального сезона — он завершит истории всех персонажей.
Ранее Netflix опубликовал много свежих кадров из четвёртого сезона «Очень странных дел». На фото можно увидеть главных героев шоу и некоторые новые лица.
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