Фото: как бы выглядела пиксельная Elden Ring

Инди-разработчик под ником Namatnieks показал, как бы выглядела двухмерная пиксельная Elden Ring. В своей работе автор изобразил момент сражения с Маленией, Клинком Микеллы — пожалуй, самым сложным боссом в игре.
В комментариях геймеры высоко оценили рисунок разработчика. Некоторые даже заявили, что с удовольствием бы поиграли в нечто подобное — на что пользователи тут же посоветовали пользователям ознакомиться с Hollow Knight, Dead Cells и Blasphemous. Художник также опубликовал гифку, на которой можно посмотреть пошаговый процесс отрисовки изображения.
Ранее Elden Ring уже умудрились пробежать всего за 9 минут. Для этого спидраннер под ником Distortion2 использовал всевозможные баги.
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