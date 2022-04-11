В Elden Ring вырезали механику с секретами мира

Датамайнер Лэнс Макдональд обнаружил вырезанную механику в Elden Ring. Оказывается, в игре была возможность добывать из спящих врагов ингридиент под названием Dream mist («Сонная дымка») для приготовления специального эликсира. Его можно было дать на пробу различным персонажам — после этого они делились секретами лора Elden Ring.
По словам Макдональда, механика присутствовала в стресс-тесте игры, который проходил осенью 2021 года. Затем её полностью вырезали из игры. Вполне возможно, разработчики попросту не успевали её как следует реализовать и в конечном итоге решили от неё отказаться.
Ранее инди-разработчик под ником Namatnieks показал, как бы выглядела двухмерная пиксельная Elden Ring. В своей работе автор изобразил момент сражения с Маленией, Клинком Микеллы — пожалуй, самым сложным боссом в игре.
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