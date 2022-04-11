В России закрылся уже каждый 4-й кинозал, в мае могут начаться сокращения

Недавно уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился с руководителями сетей кинотеатров. На этой встрече представители киносетей заявили, что отечественный кинопрокат не продержится в отсутствии зарубежных блокбастеров.
По словам управляющего партнера киносети С5 Алексея Воронкова, киносетям могут помочь субсидии государства. Если ситуация с уходом западных компаний в ближайшее время не изменится, до конца года кинотеатры потеряют не менее 11 млрд рублей — даже если сети пойдут на сокращение залов, персонала и платежей за коммунальные услуги.
Воронков заявил, что за март в России закрылся каждый четвёртый кинотеатр. В начале марта в стране работало 5,7 тысяч кинотеатров, в которых трудилось примерно 35 тыс. сотрудников. Падение сборов в марте составило свыше 40%, на апрель прогноз ещё хуже — 80%, на май — 92%.Такими темпами, отметил Воронков, в мае может начаться массовое сокращение сотрудников и закрытие кинотеатров целиком, а не отдельных залов.
При этом инициатива по повторному прокату российских картин отклика не снискала и принесла кинотеатрам лишь 6% от общих сборов. А о закупке контента из Индии, Китая, Кореи и Латинской Америки в ближайшее время речи не идёт. На это потребуется от трех до шести месяцев на дубляж, заключение договоров и рекламу. При этом уже сейчас сотрудники кинотеатров понимают, что эти фильмы вряд ли помогут им — прогноз зрительского интереса не более 8%.
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