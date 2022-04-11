Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели Sifu уже делают новую игру. Опять про боевые искусства

Создатели Sifu уже делают новую игру. Опять про боевые искусства
Комментарии

В феврале 2022 года вышла Sifu. Игроки и критики приняли проект тепло, несмотря на его высокую сложность. Авторы тайтла из студии Sloclap уже делают новую игру. Об этом стало известно из вакансии на сайте разработчиков.

Команда ищёт дизайнера уровней, который будет работать над новым 3D-экшеном с боевыми искусствами. Судя по всему, Sloclap готовит абсолютно новый проект, в котором, как и в Sifu, упор будет сделан на боях. Также в описании вакансии сказано, что кандидат должен владеть Unreal Engine 4. Видимо, именно на этом движке и ведётся разработка.

Одновременно с этим Sloclap не забудет и про Sifu. В будущем в игре могут добавить дополнительные уровни сложности. Также авторы планируют выпустить DLC.

Sifu доступна на ПК, PS4 и PS5.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022