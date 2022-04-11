Создатели Sifu уже делают новую игру. Опять про боевые искусства

В феврале 2022 года вышла Sifu. Игроки и критики приняли проект тепло, несмотря на его высокую сложность. Авторы тайтла из студии Sloclap уже делают новую игру. Об этом стало известно из вакансии на сайте разработчиков.

Команда ищёт дизайнера уровней, который будет работать над новым 3D-экшеном с боевыми искусствами. Судя по всему, Sloclap готовит абсолютно новый проект, в котором, как и в Sifu, упор будет сделан на боях. Также в описании вакансии сказано, что кандидат должен владеть Unreal Engine 4. Видимо, именно на этом движке и ведётся разработка.

Одновременно с этим Sloclap не забудет и про Sifu. В будущем в игре могут добавить дополнительные уровни сложности. Также авторы планируют выпустить DLC.

Sifu доступна на ПК, PS4 и PS5.

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