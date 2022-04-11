В России начали продавать запрещённые новинки: Gran Turismo 7, LEGO Star Wars и Ghostwire

В российской рознице начали появляться свежие игровые новинки, которые официально запрещены к продаже в стране — их издатели или приостановили свою деятельность, или попросту отложили премьеру.
Продажи стартовали в трёх игровых магазинах — Videoigr.net (Москва), Gamebuy (Санкт-Петербург) и сетевом GamePark (многие города страны). На ситуацию обратили внимание на DTF.
Сейчас для заказы доступны три новинки — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Ghostwire: Tokyo и Gran Turismo 7. Цены при этом совершенно разные в зависимости от магазина. У каких-то точек товары есть уже прямо сейчас, а у других их появление ожидается в течение недели.
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (из ОАЭ)
- Gamepark — 6999 рублей для PS5, PS4 и Switch (в наличии)
- Videoigr.net — 5999 рублей для PS5 и PS4 (в наличии)
- Gamebuy — 6999 рублей для PS4 и Switch (15 апреля)
Ghostwire: Tokyo (из Европы)
- Gamepark — 10499 рублей для PS5 (в наличии)
- Videoigr.net — 8499 рублей для PS5 (в наличии).
Gran Turismo 7 (из ОАЭ)
- Gamepark — 9999 рублей для PS4 (в наличии)
- Videoigr.net — 8490 рублей для PS5 и PS4 (в наличии)
- Gamebuy — 8290 рублей для PS4 (12 апреля) и 8990 рублей для PS5 (15 апреля).
При этом магазины не собираются отказываться от официальных поставок — всё три площадки продолжают собирать заказы на российские версии игр, поступление которых всё ещё под большим вопросом.
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