В России начали продавать запрещённые новинки: Gran Turismo 7, LEGO Star Wars и Ghostwire

В российской рознице начали появляться свежие игровые новинки, которые официально запрещены к продаже в стране — их издатели или приостановили свою деятельность, или попросту отложили премьеру.

Продажи стартовали в трёх игровых магазинах — Videoigr.net (Москва), Gamebuy (Санкт-Петербург) и сетевом GamePark (многие города страны). На ситуацию обратили внимание на DTF.

Сейчас для заказы доступны три новинки — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Ghostwire: Tokyo и Gran Turismo 7. Цены при этом совершенно разные в зависимости от магазина. У каких-то точек товары есть уже прямо сейчас, а у других их появление ожидается в течение недели.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (из ОАЭ)

Gamepark — 6999 рублей для PS5, PS4 и Switch (в наличии)

Videoigr.net — 5999 рублей для PS5 и PS4 (в наличии)

Gamebuy — 6999 рублей для PS4 и Switch (15 апреля)

Ghostwire: Tokyo (из Европы)

Gran Turismo 7 (из ОАЭ)

При этом магазины не собираются отказываться от официальных поставок — всё три площадки продолжают собирать заказы на российские версии игр, поступление которых всё ещё под большим вопросом.