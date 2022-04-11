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Фото: впечатляющие фанатские арты персонажей из Elden Ring

Фото: впечатляющие фанатские арты персонажей из Elden Ring
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Иллюстратор под ником Max58 опубликовал невероятные фанатские арты по Elden Ring, которые трудно отличить от официальных. На его изображениях можно увидеть как сюжетных персонажей, так и боссов. Рисунки у автора получились выдающиеся — предлагаем и вам взглянуть на них.

Понравившиеся работы Max58 продаёт в виде принтов на специальном сайте. Цены варьируются от $ 20 (около 1600 рублей) до $ 80 (около 6500 рублей) за рисунок. Там же можно взглянуть и на остальные работы автора — например, рисунок 2B из NieR: Automata или Солера из Dark Souls.

Ранее в Elden Ring обнаружили вырезанную механику. С её помощью игроки могли бы узнавать секреты лора игры.

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