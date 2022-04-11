Фото: впечатляющие фанатские арты персонажей из Elden Ring

Иллюстратор под ником Max58 опубликовал невероятные фанатские арты по Elden Ring, которые трудно отличить от официальных. На его изображениях можно увидеть как сюжетных персонажей, так и боссов. Рисунки у автора получились выдающиеся — предлагаем и вам взглянуть на них.
Понравившиеся работы Max58 продаёт в виде принтов на специальном сайте. Цены варьируются от $ 20 (около 1600 рублей) до $ 80 (около 6500 рублей) за рисунок. Там же можно взглянуть и на остальные работы автора — например, рисунок 2B из NieR: Automata или Солера из Dark Souls.
Ранее в Elden Ring обнаружили вырезанную механику. С её помощью игроки могли бы узнавать секреты лора игры.
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