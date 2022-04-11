«Не вау». Игроки развели мощную дискуссию о графике в Elden Ring

Пользователь Reddit под ником Yonix360 поделился скриншотом из Elden Ring и отметил, насколько же красиво выглядит игра. Вероятно, он просто хотел поделиться своим мнением, однако развязал в комментариях оживлённую дискуссию.

Часть игроков поддержала Yonix360 и отметила, что в некоторых моментах от красоты Elden Ring буквально отвисает челюсть. Особенно выделяют физику деревьев и дизайн локаций. Геймеры вспомнили про графику в «Призраке Цусимы» и «Ведьмаке 3».

Твой скриншоты напомнил мне кадр из «Ведьмака 3», который я сделал около четырёх лет назад. В этой игре тоже были завораживающие виды.

Она правда хорошо выглядит, люблю Elden Ring!

Но далеко не все согласились с тем, что Elden Ring действительно выглядит красиво. Некоторые считают, что графику в игре нельзя назвать достойной, а большинство текстур в ней «средние».

В плане художественного стиля игра великолепная, но выглядит устаревшей. Я бы хотел, чтобы для разработки новой игры они использовали свежий движок.

Да, игра выглядит хорошо, но это не уровень «вау-эффекта», который вызвала Ghost of Tsushima во время игры на PS4.

Elden Ring действительно была бы красивой, если бы была заточена под PS5. Даже God of War (2018) выглядит лучше.

В ответ на подобные слова люди оспаривают их и говорят, что Elden Ring всё равно красивая. Судя по всему, этому спору не будет конца — однако игры FromSoftware никогда не выделялись поразительной картинкой.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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