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«Не вау». Игроки развели мощную дискуссию о графике в Elden Ring

«Не вау». Игроки развели мощную дискуссию о графике в Elden Ring
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Пользователь Reddit под ником Yonix360 поделился скриншотом из Elden Ring и отметил, насколько же красиво выглядит игра. Вероятно, он просто хотел поделиться своим мнением, однако развязал в комментариях оживлённую дискуссию.

Часть игроков поддержала Yonix360 и отметила, что в некоторых моментах от красоты Elden Ring буквально отвисает челюсть. Особенно выделяют физику деревьев и дизайн локаций. Геймеры вспомнили про графику в «Призраке Цусимы» и «Ведьмаке 3».

Твой скриншоты напомнил мне кадр из «Ведьмака 3», который я сделал около четырёх лет назад. В этой игре тоже были завораживающие виды.
Она правда хорошо выглядит, люблю Elden Ring!

Но далеко не все согласились с тем, что Elden Ring действительно выглядит красиво. Некоторые считают, что графику в игре нельзя назвать достойной, а большинство текстур в ней «средние».

В плане художественного стиля игра великолепная, но выглядит устаревшей. Я бы хотел, чтобы для разработки новой игры они использовали свежий движок.
Да, игра выглядит хорошо, но это не уровень «вау-эффекта», который вызвала Ghost of Tsushima во время игры на PS4.
Elden Ring действительно была бы красивой, если бы была заточена под PS5. Даже God of War (2018) выглядит лучше.
Silent Hills, Star Wars 1313 и Prey 2. Мы ждали 8 отличных игр, но они так и не вышли Silent Hills, Star Wars 1313 и Prey 2. Мы ждали 8 отличных игр, но они так и не вышли

В ответ на подобные слова люди оспаривают их и говорят, что Elden Ring всё равно красивая. Судя по всему, этому спору не будет конца — однако игры FromSoftware никогда не выделялись поразительной картинкой.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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