«Не вау». Игроки развели мощную дискуссию о графике в Elden Ring

Пользователь Reddit под ником Yonix360 поделился скриншотом из Elden Ring и отметил, насколько же красиво выглядит игра. Вероятно, он просто хотел поделиться своим мнением, однако развязал в комментариях оживлённую дискуссию.
Часть игроков поддержала Yonix360 и отметила, что в некоторых моментах от красоты Elden Ring буквально отвисает челюсть. Особенно выделяют физику деревьев и дизайн локаций. Геймеры вспомнили про графику в «Призраке Цусимы» и «Ведьмаке 3».
Твой скриншоты напомнил мне кадр из «Ведьмака 3», который я сделал около четырёх лет назад. В этой игре тоже были завораживающие виды.
Она правда хорошо выглядит, люблю Elden Ring!
Но далеко не все согласились с тем, что Elden Ring действительно выглядит красиво. Некоторые считают, что графику в игре нельзя назвать достойной, а большинство текстур в ней «средние».
В плане художественного стиля игра великолепная, но выглядит устаревшей. Я бы хотел, чтобы для разработки новой игры они использовали свежий движок.
Да, игра выглядит хорошо, но это не уровень «вау-эффекта», который вызвала Ghost of Tsushima во время игры на PS4.
Elden Ring действительно была бы красивой, если бы была заточена под PS5. Даже God of War (2018) выглядит лучше.
В ответ на подобные слова люди оспаривают их и говорят, что Elden Ring всё равно красивая. Судя по всему, этому спору не будет конца — однако игры FromSoftware никогда не выделялись поразительной картинкой.
Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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