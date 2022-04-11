Natus Vincere упали на вторую строчку в мировом рейтинге команд по CS:GO

Состав FaZe Clan по CS:GO возглавил мировой рейтинг команд ESl. Это случилось после победы коллектива на ESL Pro League Season 15. Турнирный оператор представил обновлённый список лучших коллективов планеты на своём официальном сайте.

Топ-10 коллективов по CS:GO по версии pro.eslgaming

Ранее список с лета 2021 года возглавляли Natus Vincere, теперь они упали на вторую строчку. Замкнула тройку G2 Esports. В десятку также попали Astralis, Ninjas in Pyjamas и российская Gambit Esports, выступающая на турнирах ESL под нейтральным тегом Players.

10 апреля FaZe Clan победила на ESL Pro League Season 15, обыграв в решающем матче ENCE со счётом 3:1.

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