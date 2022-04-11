Китай возобновит выдачу лицензий новым играм в июле

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти Китая наконец-то перестанут замораживать игры. Согласно данным, первые лицензии новые тайтлы получат уже в июле 2022 года.

Информация о заморозке всех новых игр появилась в ноябре 2021 года. С тех пор прошло почти полгода. Если всё пойдёт по плану, то новые игры получат лицензии в июле. Главное государственное управление КНР по делам прессы и издательств сообщило, что у учреждения уже есть список одобренных игр.

Конкретные проекты не назвали, однако в скором времени появится их список. Связаны ли одобренные игры с лидерами отрасли Tencent и NetEase, неизвестно. Также Bloomberg считает, что в какой-то степени выдача лицензий играм успокоит инвесторов.

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