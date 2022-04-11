Sony и владельцы LEGO инвестировали по миллиарду долларов в Epic Games

Epic Games объявила об окончании очередного круга инвестиций. На этот раз свою лепту внесли всего две компании: Sony и KIRKBI. Обе вложили по миллиарду долларов.

Примечательно, что Sony уже третий раз инвестирует в Epic, а итоговый вклад теперь насчитывает $ 1,45 млрд. Корпорацию KIRKBI мало кто знает, но все знают её «дочку» — LEGO Coproration. На прошлой неделе Epic Games и LEGO как раз объявили о планах по созданию метавселенной для детей и семей.

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Текущий раунд инвестиций также связан с метавселенной. У Sony и без того тёплые отношения с Epic Games, а подобные вложения ещё теснее связывают компании между собой. Вот что говорит глава Sony Кэнъитиро Ёсида.

Как творческая развлекательная компания мы рады инвестировать в Epic для дальнейшего исследования метавселенной и создания пространства, где творцы и люди могут проводить своё время.

Сейчас капитал Epic Games составляет $ 31,5 млрд.