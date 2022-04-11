Bethesda добавит в Steam ещё три классические игры
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22 февраля стало известно, что Bethesda закроет свой магазин и полностью перейдёт в Steam. Недавно компания обновила сайт с ответами на вопросы и указала, что некоторые игры, которых не было в Steam, там всё же появятся.
Все эти игры можно было купить в лаунчере Bethesda, однако в связи с его закрытием проекты переберутся в магазин Valve.
Игры, которые появятся в Steam
- The Elder Scrolls Arena
- The Elder Scrolls Daggerfall
- Wolfenstein: Enemy Territory
- Редактор Creation Kit для Fallout 4
Также Bethesda отметила, что пока не сможет реализовать перенос игр и друзей из собственного магазина в Steam. Когда это случится, неизвестно.
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