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Bethesda добавит в Steam ещё три классические игры

Bethesda добавит в Steam ещё три классические игры
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22 февраля стало известно, что Bethesda закроет свой магазин и полностью перейдёт в Steam. Недавно компания обновила сайт с ответами на вопросы и указала, что некоторые игры, которых не было в Steam, там всё же появятся.

Все эти игры можно было купить в лаунчере Bethesda, однако в связи с его закрытием проекты переберутся в магазин Valve.

Игры, которые появятся в Steam

  • The Elder Scrolls Arena
  • The Elder Scrolls Daggerfall
  • Wolfenstein: Enemy Territory
  • Редактор Creation Kit для Fallout 4

Также Bethesda отметила, что пока не сможет реализовать перенос игр и друзей из собственного магазина в Steam. Когда это случится, неизвестно.

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