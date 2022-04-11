«Бэтмен» появится в онлайн-кинотеатрах через неделю

11 апреля стало известно, что «Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в цифре уже через неделю, то есть 18 апреля. Ранее сообщалось о намерении выпустить фильм в сеть 19 апреля.

Премьера на кабельном HBO осталась прежней — 23 апреля 2022 года. «Бэтмена» крутят в кинотеатрах мира, однако в России фильм не вышел из-за сложившейся напряжённой ситуации.

Сюжет ленты посвящён Брюсу Уэйну, на плечи которого ложится огромная ответственность по защите Готэма от преступности. Роль Бэтмена исполнил Роберт Паттинсон. Несмотря на сомнения, из актёра вышел отличный Тёмный рыцарь.

Вместе с Паттинсоном в картине сыграли Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Джеффри Райт и другие.

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