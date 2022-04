Первые продажи LEGO Star Wars оказались выше Elden Ring в рознице Британии

Elden Ring шокировала игроков своими продажами — 12 млн копий за несколько недель. Она также показала отличный старт в британской рознице, однако удержать почётное третье место (впереди Pokemon Legends Arceus и Horizon Forbidden West) не удалось. Теперь на второй позиции оказалась LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Распределение по платформам неизвестно, но самой популярной версией стал вариант для Nintendo Switch.

Чарты британской розницы с 4 по 10 апреля

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (новинка) Kirby and the Forgotten Land FIFA 22 Elden Ring Pokémon Legends: Arceus Mario Kart 8 Deluxe LEGO Harry Potter Collection WWE 2K22 Just Dance 2022 Animal Crossing: New Horizons

Что интересно, в десятку также попала другая видеоигра по LEGO — LEGO Harry Potter Collection. Видимо, поспособствовали скидки. А вот выпали из топ-10 Gran Turismo 7 и Tiny Tina's Wonderlands.

Выход LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоялся 5 апреля; игра достигла первого места в недельном розничном чарте Великобритании, сместив Kirby and the Forgotten Land. В верхнюю десятку также вошла другая LEGO-игра — Harry Potter Collection, в то время как Gran Turismo 7 и Tiny Tina's Wonderlands покинули топ-10.