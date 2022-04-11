Как Mass Effect 3 выглядела бы на Unreal Engine 5

Существует множество энтузиастов, которые преображают игры или их фрагменты и показывают, как бы они выглядели на более крутых движках. Например, пользователь под ником Leo Torres показал станцию Омега из Mass Effect 3 на Unreal Engine 5.

В ролике можно увидеть не только саму локацию, но и кусочек геймплея. По словам создателя, он применил технологии Nanite и Lumen. Именно благодаря им получилось такое динамичное освещение.

Как отметил Leo Torres, в ролике он использовал кадры из игры, работающей с видеокарты NVIDIA RTX 3090 в разрешении 1080p. То есть при разрешении 4K картинка смотрелась бы ещё лучше. Также автор выразил надежду, что Mass Effect 4 будет полностью работать на UE 5.

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