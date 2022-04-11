У «Морбиуса» рекордно большое падение сборов среди фильмов по Marvel

Кассовые сборы «Морбиуса» с Джаредом Лето рекордно обвалились во второй уик-энд. По сравнению с первыми выходными фильм заработал почти на 74% меньше, что стало рекордным падением для адаптаций комиксов Marvel.

В первый уик-энд «Морбиус» заработал в США более $ 39 млн, а по всему миру — $ 84 млн. Во вторые выходные картина собрала всего $ 9,9 млн.

Предыдущим рекордсменом по падению во второй уик-энд среди фильмов Marvel были «Люди Икс: Тёмный Феникс» с показателем 71,5%. Сильно обвалилась и провальная «Фантастическая четвёрка» 2015 года — более 68%.

На падение сборов «Морбиуса» повлияли оценки критиков и зрителей, а также конкуренция с сиквелом «Соника в кино» и «Фантастическими тварями: Тайны Дамблдора». На Rotten Tomatoes рейтинг кинокомикса на основе обзоров прессы составляет всего 16%. Худшим среди фильмов по Marvel остаётся «Фантастическая четвёрка» — 9%.

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Всего «Морбиус» заработал в США $ 57 млн, а по всему миру — $ 126 млн. Аналитики считают, что фильм вряд ли принесёт Sony прибыль, поэтому будущее персонажа остаётся под вопросом.