У «Морбиуса» рекордно большое падение сборов среди фильмов по Marvel

Кассовые сборы «Морбиуса» с Джаредом Лето рекордно обвалились во второй уик-энд. По сравнению с первыми выходными фильм заработал почти на 74% меньше, что стало рекордным падением для адаптаций комиксов Marvel.
В первый уик-энд «Морбиус» заработал в США более $ 39 млн, а по всему миру — $ 84 млн. Во вторые выходные картина собрала всего $ 9,9 млн.
На падение сборов «Морбиуса» повлияли оценки критиков и зрителей, а также конкуренция с сиквелом «Соника в кино» и «Фантастическими тварями: Тайны Дамблдора». На Rotten Tomatoes рейтинг кинокомикса на основе обзоров прессы составляет всего 16%. Худшим среди фильмов по Marvel остаётся «Фантастическая четвёрка» — 9%.
Всего «Морбиус» заработал в США $ 57 млн, а по всему миру — $ 126 млн. Аналитики считают, что фильм вряд ли принесёт Sony прибыль, поэтому будущее персонажа остаётся под вопросом.
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