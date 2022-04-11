Вышел финальный трейлер новых «Фантастических тварей»

11 апреля Warner Bros. опубликовало заключительный трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В ролике показали знакомых героев, среди которых молодой Дамблдор и Ньют Саламандер. Также есть несколько свежих кадров.

Несмотря на ажиотаж, лента, похоже, получилась не очень удачной. Об этом можно судить по отзывам тех, кто уже посмотрел картину. Первые отзывы появились 5 апреля. Критикам не понравился фильм из-за множества элементов, однако блокбастер хвалили за актёрскую игру Мадса Миккельсена и сказочную атмосферу.

Главные роли в фильме сыграли Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Джуд Лоу, Дэн Фоглер, Каллум Тёрнер и другие. Премьера ленты в США состоится 15 апреля, а до России фильм не доберётся.

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