У игры от авторов Limbo и Inside появились новые кадры

11 апреля инсайдер под ником MauroNL, публиковавший различные данные об играх, выложил свежие изображения грядущей игры студии Playdead — авторов Limbo и Inside.
Согласно ранее появившимся данным, проект под названием Rover станет самым амбициозным у студии. Ожидается, что авторы приготовят завораживающую историю, которая перенесёт игроков в научно-фантастическую вселенную. Издаст игру Epic Games.
На выложенных изображениях можно увидеть два полноценных кадра и один арт. На них видны главный герой и какое-то устройство.
В данный момент неизвестны ни дата выхода проекта, ни платформы. Вероятно, игра появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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