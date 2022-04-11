Embracer Group планирует купить ещё студий на $ 8 млрд

Компания Embracer Group, которая владеет авторами Borderlands, Metro 2033 и многих других игр, планирует ещё больше приобретений.
С 2020 года Embracer Group совершила 62 приобретения на сумму более $ 8 млрд. Генеральный директор компании Ларс Вингефорс сообщил изданию Financial Times, что в ближайшие годы будет ещё столько же покупок студий.
Embracer Group будет инвестировать в сферу бесплатных игр и в авторов из Великобритании, США, Польши, Франции и Китая. Вингефорс отметил, что Embracer Group не собирается контролировать разработчиков, которые ей принадлежат.
«Другие компании испытывали трудности, когда создавали слишком много уровней управления и начинали контролировать создателей. Тогда они и начали разваливаться».
Также глава Embracer Group считает, что лучше создать двести мелких игр вместо одной дорогой. При таком подходе риск значительно меньше.
Компания владеет 115 студиями по разработке игр и известными издателями, среди которых Deep Silver и THQ Nordic. Из недавних приобретений Embracer Group выделяют авторов Borderlands из Gearbox Software примерно за $ 1,4 млрд. Также компания купила Saber Interactive, создателей портов «Ведьмака 3» и World War Z для Nintendo Switch, за $ 525 млн.
Крупнейшей покупкой стала французская компания Asmodee, которая создаёт настольные игры. Сумма сделки составляет € 2,75 млрд.
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