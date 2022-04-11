Watch Dogs в Токио: по мотивам игры выпустят мангу

Японская компания Kurage Bunch выпустит мангу по мотивам Watch Dogs. Первая серия появится на сайте издателя уже завтра, 12 апреля.



Манга под названием Watch Dogs Tokyo расскажет об известной по серии игр корпорации Blume. На этот раз она решила контролировать жителей столицы Японии с помощью особой инфраструктурной системы.

Watch Dogs Tokyo иллюстрировал Камо Сюхэй, который известен по Gangsta: Cursed. Написал мангу Сирато Сэйити, ранее работавший над аниме «Патриотизм Мориарти» и «Люпен III».

Последняя часть Watch Dogs с подзаголовком Legion вышла в октябре 2020 года. В январе 2022-го Ubisoft объявила, что нового контента по хакерскому экшену больше не будет. О дальнейшем развитии серии компания пока не сообщила.

Новость по теме Источники: скоро Ubisoft покажет сразу 23 игры

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!