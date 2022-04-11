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Ремейк Final Fantasy 9 могут анонсировать вслед за Kingdom Hearts 4

Ремейк Final Fantasy 9 могут анонсировать вслед за Kingdom Hearts 4
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Компания Square Enix неожиданно для фанатов анонсировала Kingdom Hearts 4, что в очередной раз подтверждает утечку NVIDIA GeForce NOW. Из слитых игр представили почти всё, кроме ремейка Final Fantasy 9.

Из обнародованной базы данных Square Enix уже выпустила обновлённую Chrono Cross и ремейк Final Fantasy 7 на ПК, а также анонсировала Kingdom Hearts 4. В списке также есть и ремейк Final Fantasy 9, информации о которой пока нет.

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Во время утечки Square Enix заявила, что некоторых игр не существует, но позже компания их анонсировала. В списке слитых тайтлов были и ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas, а также God of War на ПК.

Final Fantasy 9 вышла в 2000 году на PS1, а в 2010-м её выпустили на PS3, PSP и PS Vita. RPG стала одной из любимой частей у фанатов серии.

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