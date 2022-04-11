Кот украл у стримерши-повара рыбу за 6000 рублей

Стримерша Gourmetmei, которая готовит различные блюда на Twitch, стала жертвой хитрого вора. Во время одной из трансляций девушка отвлеклась, чем воспользовался кот, укравший кусок рыбы амадай за $ 80 (~ 6 тыс. рублей).

Стримерша показала разные способы приготовления рыбы, одним из которых была прожарка на сковороде. После этого девушка отложила филе в сторону и отвернулась к духовке. В этот момент на стол запрыгнул кот и начал обнюхивать амадая.

На ситуацию обратил внимание помощник стримерши, который засуетился и спугнул кота. Тот спрыгнул со стола с рыбой в зубах. Девушка попыталась схватить вора, но не успела. После небольшой паузы стрим продолжился с повышенным уровнем внимательности.

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