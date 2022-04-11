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Кот украл у стримерши-повара рыбу за 6000 рублей

Кот украл у стримерши-повара рыбу за 6000 рублей
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Стримерша Gourmetmei, которая готовит различные блюда на Twitch, стала жертвой хитрого вора. Во время одной из трансляций девушка отвлеклась, чем воспользовался кот, укравший кусок рыбы амадай за $ 80 (~ 6 тыс. рублей).

Стримерша показала разные способы приготовления рыбы, одним из которых была прожарка на сковороде. После этого девушка отложила филе в сторону и отвернулась к духовке. В этот момент на стол запрыгнул кот и начал обнюхивать амадая.

На ситуацию обратил внимание помощник стримерши, который засуетился и спугнул кота. Тот спрыгнул со стола с рыбой в зубах. Девушка попыталась схватить вора, но не успела. После небольшой паузы стрим продолжился с повышенным уровнем внимательности.

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