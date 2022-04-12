Издатель Hello Neighbor считает оценки игр неважными

Глава издательства tinyBuild Алекс Ничипорчик считает оценки критиков на агрегаторах вроде Metacritic неважными, передаёт GamesIndustry.biz. Он назвал несколько причин, почему не стоит доверять средним баллам.

По мнению Ничипорчика, игры становятся индивидуальным опытом, который переживают игроки. В зависимости от жанра и развития продукта впечатления могут меняться и не совпадать.

Многие игры выходят в раннем доступе и постепенно дорабатываются, к чему привыкло молодое поколение, многие из которого начинали с Minecraft. Процесс развития проектов и взаимодействие с разработчиками стали неким опытом, что формирует активную фанатскую базу.

Таким игрокам не так важны оценки, в отличие от старшего поколения, которое выросло на баллах, а сейчас ограничено временем, считает Ничипорчик.

В пример глава tinyBuild привёл Warframe, которая вышла в 2013 году и получила средние оценки. Сейчас экшен до сих пор развивается, но его рейтинг на агрегаторах не меняется. Подобная ситуация наблюдается и с Hello Neighbor, которая на старте получила отрицательные отзывы прессы из-за ошибок. Со временем игру исправили, а рейтинг в Steam составляет 83%.

Из-за этого современные геймеры чаще смотрят более свежие оценки пользователей. В то же время им не всегда можно доверять из-за ревью-бомбинга.

Ещё одной причиной не доверять агрегаторам Ничипорчик назвал разный подход прессы к оцениванию игры. Некоторые ставят 5 из 10 средней игре и используют всю шкалу, а другие редко опускаются до значений ниже 70%. Кроме этого, журналисты часто стараются успеть к крайнему сроку публикации, что искажает мнение, считает глава tinyBuild.

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