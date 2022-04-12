Финал чемпионата России по киберспорту 2022 пройдёт в Белгороде. Разыграют 3,6 млн рублей
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Федерация компьютерного спорта России и руководство Белгородской области объявили о совместном проведении финального этапа чемпионата России по компьютерному спорту 2022 года. На турнире разыграют более 3,6 млн рублей в шести категориях:
- Dota 2 – 1,5 млн рублей;
- StarCraft 2 – 500 тыс. рублей;
- Clash Royale – 500 тыс. рублей;
- Симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game – 500 тыс. рублей;
- Tekken 7 – 500 тыс. рублей;
- NHL 22 – 180 тыс. рублей.
Отборочный этап чемпионата пройдёт в онлайн-формате с 30 апреля по 3 мая. К участию в соревновании допускаются региональные сборные, состав которых определяют в местных отделениях Федерации компьютерного спорта РФ. Финал турнира пройдёт в спортивном комплексе «Белгород Арена» 21 и 22 мая.
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