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Финал чемпионата России по киберспорту 2022 пройдёт в Белгороде. Разыграют 3,6 млн рублей

Финал чемпионата России по киберспорту 2022 пройдёт в Белгороде. Разыграют 3,6 млн рублей
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Федерация компьютерного спорта России и руководство Белгородской области объявили о совместном проведении финального этапа чемпионата России по компьютерному спорту 2022 года. На турнире разыграют более 3,6 млн рублей в шести категориях:

  • Dota 2 – 1,5 млн рублей;
  • StarCraft 2 – 500 тыс. рублей;
  • Clash Royale – 500 тыс. рублей;
  • Симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game – 500 тыс. рублей;
  • Tekken 7 – 500 тыс. рублей;
  • NHL 22 – 180 тыс. рублей.

Отборочный этап чемпионата пройдёт в онлайн-формате с 30 апреля по 3 мая. К участию в соревновании допускаются региональные сборные, состав которых определяют в местных отделениях Федерации компьютерного спорта РФ. Финал турнира пройдёт в спортивном комплексе «Белгород Арена» 21 и 22 мая.

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