В Netflix теперь можно поставить «двойной лайк» для более точных рекомендаций

11 апреля в приложении Netflix появилась функция «двойного лайка». Теперь пользователи могут поставить усиленное «нравится» тем произведениям, которые действительно их впечатлили. Представители онлайн-кинотеатра отметили, что опция позволит улучшить рекомендации для зрителей, подбирая им фильмы и сериалы, максимально соответствующие их интересам.
При этом пользователи всё ещё могут ставить обычные лайки и дизлайки. Для таких оценок, судя по всему, система рекомендаций не изменится.
До 2017 года в Netflix существовала обычная пятизвёздочная система оценок фильмов и сериалов. Затем компания отказалась от неё в пользу лайков и дизлайков, аргументировав своё решение тем самым новым подходом к системе рекомендаций.
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