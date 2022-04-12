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В Netflix теперь можно поставить «двойной лайк» для более точных рекомендаций

В Netflix теперь можно поставить «двойной лайк» для более точных рекомендаций
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11 апреля в приложении Netflix появилась функция «двойного лайка». Теперь пользователи могут поставить усиленное «нравится» тем произведениям, которые действительно их впечатлили. Представители онлайн-кинотеатра отметили, что опция позволит улучшить рекомендации для зрителей, подбирая им фильмы и сериалы, максимально соответствующие их интересам.

При этом пользователи всё ещё могут ставить обычные лайки и дизлайки. Для таких оценок, судя по всему, система рекомендаций не изменится.

До 2017 года в Netflix существовала обычная пятизвёздочная система оценок фильмов и сериалов. Затем компания отказалась от неё в пользу лайков и дизлайков, аргументировав своё решение тем самым новым подходом к системе рекомендаций.

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