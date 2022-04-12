Вот почему в Windows 11 нельзя переместить панель задач

Глава подразделения Microsoft по продуктам Windows Core Experiences Тали Рот объяснила, почему в Windows 11 до сих пор нельзя разместить панель задач сверху, слева или справа. По её словам, это связано с «техническими трудностями реализации» опции. Также при изменении позиции панели разработчикам придётся адаптировать интерфейс под запросы пользователя, включая «Пуск» и другие виджеты.

Тали отметила, что в функции заинтересовано не так уж много пользователей, поэтому в данный момент разработчики сосредоточены в развитии других областей ОС.

Мы знаем, что есть люди, которым нравится перемещать панель задач. Однако мы также видим, что запросов на эту функцию очень мало по сравнению с другими запросами. Поэтому в настоящее время мы продолжаем фокусироваться на тех опциях, на которые больше спроса.

При этом возможность перемещать панель задач в Windows 11 находится в числе самых часто запрашиваемых в «Центре отзывов». Однако в ближайшее время функцию переноса панели задач добавлять не планируют.

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