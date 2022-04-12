Сценаристка «Ганнибала» работает над мрачным перезапуском «Каспера»

По данным Deadline, стриминговый сервис Peacock работает над мрачным перезапуском «Каспера». Сериал расскажет о приключениях того самого дружелюбного привидения. Шоу будет напоминать более мрачные произведения о персонаже вроде адаптаций комикса «Ривердэйл».
События сериала развернутся в небольшом городке Этернал Фоллс, куда приезжает новое семейство. Касперу предстоит раскрыть секреты мистического места и раскрыть тайны, которые скрывались на протяжении сотен лет. Авторы отметили, что самому привидению уделят намного больше внимания. Например, шоу расскажет, как именно появился Каспер и как он чувствует себя в обличье призрака.
Шоураннером сериала выступит У Кай-Ю, ранее работавшая над «Ганнибалом» и «Флэшем». Дата выхода и актёрский состав пока неизвестны.
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