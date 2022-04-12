Вышел второй выпуск «Процента правды» — про Elden Ring, перекаты и броню

12 апреля мы выпустили новое видео из свежей рубрики под названием «Процент правды». Первый выпуск был посвящён Sifu и её тонкостям. Разобраться с экшеном нам помогла Мария Митлянская из школы Shaolin Life

Во втором выпуске мы пообщались с руководителем клуба исторической реконструкции Fanteria Андреем Першиным. Вместе с экспертом покопались в Elden Ring и её реализме касательно доспехов, поведения коней и многого другого.

Из видео вы узнаете

Помогают ли перекаты в бою, ведь в Elden Ring с помощью них буквально выживаешь

Реалистично ли FromSoftware показала в игре вес доспехов

Можно ли вообще атаковать щитом, поскольку в Elden Ring такая функция всё же есть

И многое другое

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!