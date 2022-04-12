Вышел второй выпуск «Процента правды» — про Elden Ring, перекаты и броню
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12 апреля мы выпустили новое видео из свежей рубрики под названием «Процент правды». Первый выпуск был посвящён Sifu и её тонкостям. Разобраться с экшеном нам помогла Мария Митлянская из школы Shaolin Life
Во втором выпуске мы пообщались с руководителем клуба исторической реконструкции Fanteria Андреем Першиным. Вместе с экспертом покопались в Elden Ring и её реализме касательно доспехов, поведения коней и многого другого.
Из видео вы узнаете
- Помогают ли перекаты в бою, ведь в Elden Ring с помощью них буквально выживаешь
- Реалистично ли FromSoftware показала в игре вес доспехов
- Можно ли вообще атаковать щитом, поскольку в Elden Ring такая функция всё же есть
- И многое другое
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