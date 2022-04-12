Детали о новой игре от создателя Dead Space появятся «скоро»

Креативный директор The Callisto Protocol Глен Шофилд в социальных сетях рассказал, когда стоит ждать деталей проекта. По словам Шофилда, разработчики расскажут обо всём уже «скоро».

Разработчик отметил, что ему нравится наблюдать за тем, как команда трудится для общего блага. Вместе с этим он приложил фотографию со съёмок захвата движений игры.

Это мой любимый момент при создании игры — когда дизайн складывается воедино. Мне нравится видеть всю тяжёлую работу, которую команда проделывает в студии, чтобы оживить наших персонажей. Спасибо всем, кто ждал, когда мы закончим и отполируем игру. Скоро у нас будет чем поделиться!

The Callisto Protocol — хоррор, анонсированный в 2020 году, действие которого развернётся в научно-фантастической вселенной. Ранее разработчики выражали желание создать самую страшную и пугающую игру в индустрии. Релиз должен состояться в 2022 году.

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