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Эксперты: к 2024 году оборот облачного гейминга превысит 500 млрд рублей

Эксперты: к 2024 году оборот облачного гейминга превысит 500 млрд рублей
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По данным аналитической фирмы Newzoo, оборот облачного гейминга в 2021 году составил около $ 1,5 млрд (около 118 млрд рублей). Это почти на миллиард долларов больше, чем было в 2020 году — $ 671 млн.

Эксперты отметили, что облачный гейминг за последние годы начал показывать небывалый рост. Это происходит в том числе благодаря вложениям крупных компаний. Например, недавно Google вложилась в Stadia, а платформодержатели Microsoft и Sony предлагают свои собственные облачные сервисы Xbox Cloud Gaming и PS Now (будущий PS Plus Premium).

Прогнозы аналитиков на ближайшее будущее очень радужные. По их данным, к 2024 году оборот облачного гейминга вырастет аж до $ 6,3 млрд или 500 млрд рублей.

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