Графику в Batman: Arkham Asylum подтянули с помощью модов
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Пользователь с канала GPUnity выпустил видео, посвящённое Batman: Arkham Asylum. Он немного улучшил графику в игре и показал результат на видео.
В ролике можно увидеть, как улучшились многие текстуры. Например, детали на одежде персонажей стали в разы лучше, а текстуры города видно чётче. Стоит обратить внимание и на кожу героев — улучшения коснулись и её. При этом проект не выглядит как полноценный ремейк. Он всё же больше смахивает на ремастер.
Кадры со сравнением
Свою работу автор назвал Asylum Reborn — HD Texture Pack. Скачать проект можно по ссылке через страницу в Steam. У него уже есть оценки, и они положительные.
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