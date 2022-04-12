Sony выпустит программу для обновления геймпадов DualSense на ПК

Пользователи Reddit обнаружили новое лицензионное соглашение программы для обновления геймпадов DualSense на ПК. Судя по всему, приложение получит название DualSense Firmware Updater. В данный момент информацию о программе удалили с официального сайта — видимо, её опубликовали раньше времени.

В данный момент геймпад для PS5 обновляется только с помощью консоли. После релиза специальной программы это можно будет делать на ПК. Теоретически это означает, что поддержка геймпада появится не только в Steam, но и в других лаунчерах без сторонней эмуляции.

Sony пока не комментировала ситуацию. Вполне возможно, анонс DualSense Firmware Updater состоится в ближайшее время.

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