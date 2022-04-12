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Sony выпустит программу для обновления геймпадов DualSense на ПК

Sony выпустит программу для обновления геймпадов DualSense на ПК
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Пользователи Reddit обнаружили новое лицензионное соглашение программы для обновления геймпадов DualSense на ПК. Судя по всему, приложение получит название DualSense Firmware Updater. В данный момент информацию о программе удалили с официального сайта — видимо, её опубликовали раньше времени.

В данный момент геймпад для PS5 обновляется только с помощью консоли. После релиза специальной программы это можно будет делать на ПК. Теоретически это означает, что поддержка геймпада появится не только в Steam, но и в других лаунчерах без сторонней эмуляции.

Sony пока не комментировала ситуацию. Вполне возможно, анонс DualSense Firmware Updater состоится в ближайшее время.

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