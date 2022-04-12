Сериал по Twisted Metal начнут снимать в ближайшие недели

Энтони Маки дал небольшой комментарий изданию ExtraTV по поводу экранизации Twisted Metal. По словам актёра, съёмки шоу должны начаться уже в ближайшие недели.
Если всё действительно будет так, то производство начнётся в начале мая и может завершиться к осени. Сам Маки сыграет главного героя Джона Доу, которому предстоит пережить автомобильные сражения в пустоши. Также Маки выступит исполнительным продюсером.
Шоураннером предстоящего автомобильного боевика выступит Майкл Джонатан, который работал над сериалом «Кобра Кай». Сериал разработают Sony Pictures Television, Playstation Productions и Universal Television. Премьера шоу состоится в Peacock. Когда именно, неизвестно.
Что касается игры по Twisted Metal, то ещё в 2021 году сообщалось, что за её разработку не отвечает студия Lucid, создавшая Destruction AllStars. Sony до сих пор намерена выпустить проект в 2023 году и прикрепить релиз к премьере сериала.
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