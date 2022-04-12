На главной странице магазина Nintendo Switch засветилась хентай-игра

Издание VGC обратило внимание, что на главной странице магазина Nintendo Switch появилась хентай-игра Hentai Uni. Жанр выделяется наличием эротических и порнографических сцен.

Hentai Uni описывается как головоломка, в которую можно играть одной рукой. Игроку нужно перемещать кусочки пазлов, чтобы постепенно раздевать девушек.

В Hentai Uni представлено четыре женщины и двенадцать сцен, которые «поднимут настроение и помогут расслабиться». Хентай-игра предназначается для взрослых из-за наготы и сексуальных тем, а в магазине Nintendo Switch требуют ввести возраст, прежде чем откроется страница.

На консолях Nintendo обычно встречаются детские или семейные игры, но с запуском Switch компания стала чаще допускать игры с элементами насилия и эротики.

Hentai Uni стала не первой игрой сексуализированного поджанра манги, которая появилась на Nintendo Switch. В мае 2021 года на портативной консоли вышла Hentai vs. Evil, которая выделяется сценами с насилием, кровью и наготой.

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