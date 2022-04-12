В России снова покажут трилогию «Последний богатырь»

12 апреля издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что в России в повторный прокат выпустят трилогию «Последний богатырь», которую снял Дмитрий Дьяченко.

Согласно данным, все три части франшизы стартуют в российских кинотеатрах уже с 14 апреля. В трилогию входят: «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы». Все три картины получили преимущественно положительные отзывы.

Примечательно, что ленты оказались успешными и в кассовых сборах. Каждый фильм собрал более 1,5 млрд рублей, а у «Посланника Тьмы» сборы перевалили за 2,2 млрд рублей.

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