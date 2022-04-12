Аналитик прогнозирует выход PlayStation VR2 в 2023 году

Компания Sony до сих пор не объявила дату выхода PlayStation VR2, которую анонсировала в начале этого года. Генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг считает, что старт продаж состоится только в 2023 году.

В отчёте на сайте DSCC Янг написал, что PS VR2 станет хитом среди геймеров благодаря возвращению технологии AMOLED, разновидности OLED, с плотностью пикселей значительно выше 800 PPI. Современные гарнитуры в основном используют LCD-панели.

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В «Твиттере» специалист отметил, что поставки VR-гарнитур в 2022 году вырастут до 15 млн штук, несмотря на задержку до 2023-го у Sony и Apple.

PS VR2 получит OLED-дисплеи с разрешением 2040x2000 на каждый глаз, разрешение 4K частотой 90/120 Гц, HDR и поле зрения в 110 градусов. По слухам, Sony покажет работу устройства на одной из ближайших State of Play.

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