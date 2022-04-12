Вышел зрелищный трейлер четвёртого сезона «Очень странных дел»

12 апреля Netflix опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона «Очень странных дел». В ролике показали уже знакомых героев, но только повзрослевших. Также можно увидеть шерифа Хоппера в России и других персонажей.

Судя по трейлеру, героев ждут новые проблемы и опасности. В конце ролика показали некое существо, которое не похоже не демогоргона — создание, с которым герои столкнулись ещё в первом сезоне. Судя по всему, это будет новая угроза.

Ранее создатели шоу говорили, что четвёртый сезон станет самым масштабным и пугающим. Премьера первой части четвёртого сезона состоится 27 мая, а вторая выйдет 1 июля. Главные роли исполнили Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун и другие.

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