Источники: крупная студия из Голливуда надеется вернуть свои фильмы в Россию в июле

12 апреля издание «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на свои источники, сообщило, что крупная киностудия из Голливуда планирует вернуть свои фильмы в Россию. Есть планы на июль 2022 года.

По данным издания, «представители прокатчика неформально общаются на эту тему с некоторыми киносетями». Про какую студию речь, неизвестно. Это может быть Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures или Paramount.

Возвращение на российский рынок напрямую связано с окончанием напряжённой ситуации на Украине. Ранее представители киносетей России заявили, что если ситуация не изменится, то кинотеатры могут целиком закрыться в мае.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!