Источники: крупная студия из Голливуда надеется вернуть свои фильмы в Россию в июле
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12 апреля издание «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на свои источники, сообщило, что крупная киностудия из Голливуда планирует вернуть свои фильмы в Россию. Есть планы на июль 2022 года.
По данным издания, «представители прокатчика неформально общаются на эту тему с некоторыми киносетями». Про какую студию речь, неизвестно. Это может быть Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures или Paramount.
Возвращение на российский рынок напрямую связано с окончанием напряжённой ситуации на Украине. Ранее представители киносетей России заявили, что если ситуация не изменится, то кинотеатры могут целиком закрыться в мае.
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