Авторы Survarium раздали подарки везде, кроме России
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7 февраля студия Vostok Games объявила о закрытии мультиплеерного шутера Survarium. Серверы будут работать до мая, после чего закроются.
Видимо, авторы игры решили ещё раз поблагодарить игроков и подарить каждому по 50 тысяч золотых и 500 тысяч серебряных. Правда, это не касается игроков из России. Авторы Survarium отметили, что данный подарок не относится к российским аккаунтам. Вероятно, на это повлияла напряжённая ситуация на Украине.
Ещё раз, ваша поддержка за последние 10 лет была исключительной и мы не можем отблагодарить вас в достаточной мере. На российские аккаунты зачислений не было.
После окончательного закрытия Survarium Vostok Games полностью переключится на создание своего следующего проекта. Деталей о нём нет.
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