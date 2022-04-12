В Weird West уже сыграло больше 400 тысяч человек
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12 апреля Devolver Digital сообщила, что с момента релиза в Weird West сыграло уже больше 400 тысяч человек. Игра вышла 31 марта. Такого результата проекту удалось достичь за 12 дней.
Вместе с этим Devolver Digital показала план развития игры на ближайшее время. Так, например, в тайтле стартовало событие, связанное с чумой. Ещё для игры готовится различный контент и поддержка модификаций. На изображении отмечено, что всё это будет бесплатным.
Weird West получила в основном положительные оценки как от игроков, так и от критиков. Игра доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Притом с релиза проект попал в Xbox Game Pass.
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